Gardašević i Boberić učestvuju u skoku udalj na Beogradskom mitingu

Srpske atletičarke Milica Gardašević i Teodora Boberić učestvovaće u skoku udalj na Beogradskom mitingu (Belgrade Indoor Meeting), saopšteno je danas iz Srpskog atletskog saveza (SAS).

Beogradski miting će početi 11. februara od 14.30 časova u Atletskoj dvorani na Banjici. U disciplini skok udalj će pored Gardašević i Boberić učestvovati i Alina Rotaru-Kotman (Rumunija), Plamena Mitkova (Bugarska), Marta Koala (Burkina Faso), Letisija Oro Melo (Brazil) i Ramona Elena Verman (Rumunija).