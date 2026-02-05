Januar u znaku Vezenkova - as Olimpijakosa MVP prošlog meseca!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net, Beta
Januar u znaku Vezenkova - as Olimpijakosa MVP prošlog meseca!

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige u januaru.

Olimpijakos je u januaru ostvario šest pobeda i pretrpeo jedan poraz u Evroligi, a Vezenkov je bio najbolji strelac sa postignutih u proseku 23,6 poena uz najveći indeks od 29 poena, navodi se na sajtu takmičenja. Postigao je 20 trojki, sa linije za slobodna bacanja šutirao je 29/30, a u proseku je imao 6,7 skokova. "Nisam uradio ništa novo, ništa drugačije. Samo sam verovao u svoj rad, verovao sam u ekipu i nastaviću tako", rekao je Vezenkov za podkast Evrolige.
