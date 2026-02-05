Povratak Bogdana posle 19 utakmica – i očekivani epilog

Povratak Bogdana posle 19 utakmica – i očekivani epilog

Bogan Bogdanović, kapiten Srbije, vratio se na parket posle 19 propuštenih utakmica zbog povrede. Prekaljeni bek ubacio je tek dva poena u ubedljivom porazu Klipersa u Los Anđelesu od Klivlend Kavalirsa rezultatom 124:91.

Jedino što je važno i dobro jeste što se Bogdan Bogdanović konačno vratio košarci. Trener Tajron Lu dao mu je 12 minuta, a Bogdan je odgovorio sa dva poena, po jednim skokom i asistencijom, šutirajući 1/4 iz igre, od čega trojke 0/2. Kavse je do ubedljive pobede predvodio Donovan Mičel sa 29 poena uz pet uhvaćenih lopti. Poznato je da su Klipersi trejdovali Džejmsa Hardena upravo u Klivlend, ali „Brada“ nije igrao meč protiv bivšeg tima. Takođe, za sada
