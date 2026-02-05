Nuklearka na 100 km od Budimpešte dobija 2 nova reaktora: Srbiju savetuju da uzme učešće, ovaj faktor presudan

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Nuklearka na 100 km od Budimpešte dobija 2 nova reaktora: Srbiju savetuju da uzme učešće, ovaj faktor presudan

Haraš: Za Srbiju bi bilo važno da uzme učešće u nuklearnoj elektrani "Pakš"

U Mađarskoj je danas izliven prvi beton na gradilištu nuklearne elektrane "Pakš 2", čime je projekat i formalno postao nuklearno postrojenje u izgradnji, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto. Dva nova reaktora u "Pakšu 2" gradi ruska državna kompanija Rosatom, na osnovu ranijeg sporazuma Budimpešte i Moskve, prenosi Rojters. Projekat predstavlja proširenje postojeće nuklearne elektrane "Pakš", koja je ključna za snabdevanje Mađarske
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Mađarska počinje gradnju nuklearke Pakš 2: Srbiji otvorena vrata za učešće

Mađarska počinje gradnju nuklearke Pakš 2: Srbiji otvorena vrata za učešće

B92 pre 1 sat
Lihačov: Spremni smo na realizaciju nuklearnih projekata u Srbiji, odluka je na Beogradu

Lihačov: Spremni smo na realizaciju nuklearnih projekata u Srbiji, odluka je na Beogradu

RTV pre 3 sata
Za Srbiju bi bilo važno da ima udeo u nuklearki „Pakš”

Za Srbiju bi bilo važno da ima udeo u nuklearki „Pakš”

Politika pre 4 sati
Direktor Rosatoma: Poslednju reč o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji imaće Vučić i srpska vlast

Direktor Rosatoma: Poslednju reč o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji imaće Vučić i srpska vlast

Danas pre 5 sati
U Mađarskoj postavljen kamen temeljac za izgradnju nuklearke „Pakš 2“

U Mađarskoj postavljen kamen temeljac za izgradnju nuklearke „Pakš 2“

Sputnik pre 5 sati
Počelo je: Mađarska gradi najmoćniju nuklearku u Evropi - "Pakš 2" zvanično u izgradnji

Počelo je: Mađarska gradi najmoćniju nuklearku u Evropi - "Pakš 2" zvanično u izgradnji

Večernje novosti pre 5 sati
Rusi žele nuklearni projekat u Srbiji

Rusi žele nuklearni projekat u Srbiji

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaBriselRojtersBudimpeštaMađarskastrujagaselektricna energijaRosatom

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Radio 021 pre 16 minuta
Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jug press pre 21 minuta
Ziđin brzim tempom širi mrežu svojih rudnika zlata u svetu

Ziđin brzim tempom širi mrežu svojih rudnika zlata u svetu

RTS pre 26 minuta
Naredba Pekinga? Soja se kupuje samo od Amerike

Naredba Pekinga? Soja se kupuje samo od Amerike

B92 pre 16 minuta
Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Forbes pre 1 sat