Nuklearka na 100 km od Budimpešte dobija 2 nova reaktora: Srbiju savetuju da uzme učešće, ovaj faktor presudan

Haraš: Za Srbiju bi bilo važno da uzme učešće u nuklearnoj elektrani "Pakš"

U Mađarskoj je danas izliven prvi beton na gradilištu nuklearne elektrane "Pakš 2", čime je projekat i formalno postao nuklearno postrojenje u izgradnji, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto. Dva nova reaktora u "Pakšu 2" gradi ruska državna kompanija Rosatom, na osnovu ranijeg sporazuma Budimpešte i Moskve, prenosi Rojters. Projekat predstavlja proširenje postojeće nuklearne elektrane "Pakš", koja je ključna za snabdevanje Mađarske