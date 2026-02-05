Pogledajte lice muškarca kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 meseci, sad se na snimku jasno vidi

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Pogledajte lice muškarca kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 meseci, sad se na snimku jasno vidi

Misteriozni izabranik Milice Todorović kojem je pre dva dana rodila sina Bogdana, izaziva pažnju javnosti već duži vremenski period - jer se skrivao i to vrlo vešto.

Međutim, on je sinoć organizovao slavlje povodom rođena sina, a prvo je isplivao snimak na kojem plače dok mu Kaća Živković peva na uvo. Zatim je u javnost isplivala i prva slika, na kojoj se, takođe, ne vidi lice Miličinog izabranika. Ali, sada je isplivao i snimak dok je srećni tata uživao u čašici i pesmi "Šeki, šeki", kada mu se zvanično i prvi put videlo lice. On je igrao sa jednom plavušom, a osmeh na njegovom licu pokazuje koliko je zaista srećan zbog prvog
