Srbija će nastaviti da kupuje gas od Rusije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u jučerašnjem intervjuu za Rojters da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali da i dalje ostaje čvrsto na evropskom putu, kao i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina naših ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije. Vučić je rekao da Srbija uveliko diverzifikuje svoje snabdevanje energijom i da je već u pregovorima o kupovini