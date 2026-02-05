"Sve dugujem Bogu, ni mami, ni tati..." Mina je progovorila veri kojoj je okrenuta, a ovako je reagovao Kasper.

O romansi pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, koja je prvih šest meseci bila samo onlajn veza, preko interneta, ne prestaje da se priča.

Kasper se vratio u Ameriku gde inače živi, pošto se upoznao sa svojom devojkom a u međuvremenu su se verili, a pre odlaska preko okeana bili su gosti u jednoj emisiji. Oni su govorili o mnogim temama ali su se dotakli i religije: - Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! -