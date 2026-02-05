U toku zimski ciklus letačke obuke na višenamenskim helikopterima

U toku zimski ciklus letačke obuke na višenamenskim helikopterima

U helikopterskoj eskadrili iz sastava 204. vazduhoplovne brigade koja bazira na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici u toku je realizacija zimskog ciklusa letačke obuke.

Cilj je unapređenje osposobljenosti jedinice i održavanje trenaža letačkih posada višenamenskih helikoptera "gazela" i H-145 za realizaciju letačkih zadataka u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima, kada smanjena vidljivost, jednoličnost terena i podizanje snežne zavese otežavaju letenje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U širem rejonu Beograda, uvežbava se grupno letenje, letenje na malim visinama po maršruti, vanaerodromsko poletanje i sletanje na
