Jokić sjajan u novom porazu Denvera

Vesti online pre 29 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Košarkaši Denver Nagetsa pretrpeli su prvi put od početka sezone tri vezana poraza. Tim Nikole Jokića poražen je od Njujorka u „Medison skver gardenu“ posle drame i dva produžetka rezultatom 134:127 (108:108).

Nikola Jokić bio je na svom prepoznatljivom MVP nivou. U četvrtom meču od povratka na parket zbog povrede ligamenata kolena, zabeležio je prvi tripl-dabl. Imao je najbolji košarkaš današnjice 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da Denver padne i treći put u nizu. Džamal Marej ubacio je 39, ni to nije pomoglo. S druge strane Džejlen Branson zatrpao je koš Nagetsa, ubacivši 42 poena, imao je osam skokova i devet asistencija. Svesrdnu
