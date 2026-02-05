Prestanak važenja Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja (START) stvorio je pretnju globalnoj bezbednosti, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš. Po njegovim rečima, svet ulazi u „nepoznatu teritoriju“.

„Po prvi put posle više od pola veka suočavamo se sa svetom bez ikakvih pravno obavezujućih ograničenja na strateške nuklearne arsenale Rusije i Sjedinjenih Američkih Država — dve države koje poseduju ubedljivu većinu svetskih zaliha nuklearnog oružja. Ovo je izuzetno ozbiljan trenutak za međunarodni mir i bezbednost“, naveo je Gutereš u izjavi objavljenoj na sajtu UN. On je podsetio da je sistem kontrole naoružanja, koji je postojao još od vremena Hladnog rata,