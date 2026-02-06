Tristan Vukčević se vratio - dobio "mrvice", ali blistao u šokantnoj pobedi VIDEO

Košarkaši Vašingtona savladali su Detroit u gostima i tako napravili veliko iznenađenje u NBA ligi - 126:117.

Nakon 10 utakmica pauze zbog povrede, na terenu je opet bilo srpskog reprezentativca Tristana Vukčevića. Vukčević je dobio samo 11 minuta na parketu, ali je u potpunosti iskoristio priliku. Bio je jedan od efikasnijih sa 14 poena (5/7 iz igre, 3/4 za tri, 1/1 slobodna bacanja), tri skoka, tri asistencije, dve blokade i jednom ukradenom loptom. Isti poenterski učinak imao je Džastin Šampejn, koji je dodao sedam skokova, dok su efikasniji bili Vil Rajli sa 20 poena,