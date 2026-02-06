Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje
Vlada Srbije usvojila je danas zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije, nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu, umanji celokupan iznos računa.
To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Кolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu.
Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima električne energije dostave podatke o područjima u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom u januaru ove godine, kao i podatke o krajnjim kupcima električne energije sa tih područja koji nisu imali struju duže od 24 sata kumulativno.
Takođe, ta preduzeća zadužena su i da snose troškove umanjenja računa u celini za krajnje kupce i da po realizaciji sačine Izveštaj o sprovođenju zaključka i dostave ga Vladi.
{Image2}
Vlada Srbije usvojila Uredbu o subvencionisanoj kupovini e-vozila, prijave od 1. marta
Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon za šta je opredeljeno je 170 miliona dinara, a rok za podnošenje zahteva za kupovinu novih električnih vozila je od 1. marta do 30. septembra.
Subvencije za pravna i fizička lica iznose do 5.000 evra, u zavisnosti od vrste vozila, a prijave za subvencije podnose se isključivo elektronski, preko portala e-Uprave, navedeno je u saopštenju.
Uredbom su predviđene, pored ostalog, pojednostavljene procedure i ubrzan proces konkurisanja, čime se, kako je istaknuto, građani i pravna lica dodatno motivišu za kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila, a država potvrđuje posvećenost razvoju eko-mobilnosti i stvaranju čistijeg okruženja za sve građane.
Takođe, usvojena je i Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih dobara od nacionalnog interesa u 2026. godini u ukupnom iznosu od 730 miliona dinara, a zahtevi za dodelu sredstava mogu se podnositi do 31. oktobra 2026. godine.
(Beta, 06.02.2026)