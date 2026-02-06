Vujić u Briselu razgovarao o novim dopunama pravosudnih zakona

Beta pre 1 sat

Ministar pravde Nenad Vujić danas je u Briselu na sastanku sa direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Кopmanom razgovarao o dopunama pravosudnih zakona u Srbiji.

"Ministar Vujić je naglasio značaj kontinuiranog praćenja reformskih procesa, obavestivši generalnog direktora da su započete pripremne radnje za dobijanje hitnog mišljenja Venecijanske komisije u pogledu usvojenih izmena i dopuna nekoliko pravosudnih zakona", navodi se u saopštenju Ministarstva Pravde.

Vujić je takođe rekao i da je za 20. februar zatražio hitna sednica Visokog saveta tužilaštva radi donošenja odluka o upućenim javnim tužiocima.

On je dodao da će Ministarstvo pravde od ponedeljka, kada izmene stupe na snagu, na dnevnom nivou komunicirati sa Evropskom komisijom.

Ministar je naglasio da postoji puna spremnost Republike Srbije za saradnju sa Evropskom komisijom na ubrzanju sprovođenja reformi.

"Vujić i Кopman razgovarali su i o implementaciji prelaznih merila u okviru Poglavlja 23 i dogovorili da se u narednom periodu, kroz strateški dokument koji bi usvojila Vlada Republike Srbije, uvrste konkretne aktivnosti iz prelaznih merila koja su ocenjena kao kritična, sa ciljem povećanja efikasnosti i ubrzavanja procesa njihovog ispunjenja", piše u saopštenju.

(Beta, 06.02.2026)