Da li će se porez na imovinu obračunati pet godina unazad ako se preda zahtev za legalizaciju

2 Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, pristiglo je ukupno 2.026.310 prijava građana za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, poznatom kao „Svoj na svome“.

Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra, a interesovanje građana je, prema podacima RGZ, izuzetno veliko širom Srbije. Rok produžen do 8. februara Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će rok za podnošenje prijava biti produžen za još tri dana, pa će građani moći da se prijave do nedelje, 8. februara u ponoć. Prijave se podnose onlajn putem digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, preko naloga na