(Mapa) Spremite se, zima ponovo udara! Otvaraju se "bečka vrata", Ristić najavio sneg tačno od ovog datuma: Na mapama se sve crveni, a onda kreće smrzavanje

Danas u Srbiji pretežno promenljivo oblačno sa povremenom kišom u nekim predelima i vetrovito u Kosavskom području Temperature u zemlji se kreću od -3 do 14 stepeni, sa nižim vrednostima u Timočkoj Krajini U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno, u košavskom području i na planinama i vetrovito, a posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnom delu zemlje ponegde sa kratkotrajnom kišom, prognozira Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).