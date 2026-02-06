"Možda je obe lagao, viđali smo je sa njim" Progovorile komšije Milice Todorović iz kraja u kom živi, evo šta kažu o pevačici i oženjenom ocu njenog deteta

Komšije i osobe iz njenog naselja izrazile su različite stavove o ovoj situaciji.

Pevačica je izjavila da je zahvalna na ulozi majke i da trenutno želi mir za sebe i dete. Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina sa muškarcem za kojeg se ispostavilo da je oženjen. Sada su progovorile komšije iz kraja u kom živi pevačica. - Jao Milica je preslatka. U trudnoći je blistala i delovala baš srećno. Pojavljivala se sa nekim dečkom ali ja ne mogu da tvrdim da joj je on partner. Izgledali su normalno i nisu se ljubakali ili