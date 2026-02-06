"Sa uključenim kamerama" Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom pred Kongresom javno svedoči: Sve će se odigrati tačno ovog datuma

Ona je zatražila da se saslušanje prenosi uživo, ističući transparentnost kao prioritet Šef istražnog odbora, Džejms Komer, predložio je zatvoreno saslušanje sa dostupnim transkriptima Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je da javno svedoči pred Kongresom o svojoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstajnom. Hilari Klinton je pozvala šefa istražnog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera da obezbedi prenos