Skuplji benzin i dizel: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 3 sata
Skuplji benzin i dizel: Ovo su nove cene goriva

Cene goriva u Srbiji su korigovane Globalne cene nafte pale su za tri odsto Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 13. februara. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je skuplji za tri, a benzin za jedan dinar. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Cene nafte pale su za tri odsto nakon dvodnevnog rasta, pre svega nakon smanjenja geopolitičkih tenzija i zabrinutosti zbog potražnje. Tako se cena nafte Brent kretala na oko 67,3 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 63 odsto, preneo
Cena naftenove cene gorivaDolarnafta

