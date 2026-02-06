(Video) UKP usred noći upao u kuću i stavili mu lisice Uhapšen mladić (24) osumnjičen da je zapalio auto u Zemunu: imao i saučesnika

Blic pre 5 sati
(Video) UKP usred noći upao u kuću i stavili mu lisice Uhapšen mladić (24) osumnjičen da je zapalio auto u Zemunu: imao i…
Policija u Beogradu uhapsila osobu osumnjičenu za izazivanje požara na vozilu Incident se dogodio u Zemunu, gde su ukupno tri automobila stradala u požaru Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim Osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L.M. (24), zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu. Kako je saopšteno, sumnja se da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaZemunpožar

Hronika, najnovije vesti »

Priveden muškarac u Kosovskoj Mitrovici: Zatečen sa nožem u vozilu, potom napao 3 policajca u stanici - zadržan u pritvoru

Priveden muškarac u Kosovskoj Mitrovici: Zatečen sa nožem u vozilu, potom napao 3 policajca u stanici - zadržan u pritvoru

Kurir pre 2 sata
Zaplenjeno 27 tona droge: Istorijska policijska akcija u Severnoj Makedoniji povezana sa marihuanom iz Kruševca?!

Zaplenjeno 27 tona droge: Istorijska policijska akcija u Severnoj Makedoniji povezana sa marihuanom iz Kruševca?!

Blic pre 2 sata
Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Blic pre 3 sata
Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u…

Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u poznatom restoranu

Blic pre 3 sata
Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Blic pre 3 sata