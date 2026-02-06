"Viktor jepravi prijatelj, borac i pobednik": Tramp podržao Orbana pred ključne izbore u Mađarskoj: Neumorno se bori, kao ja

Donald Tramp je javno podržao Viktora Orbana pred predstojeće izbore u Mađarskoj Tramp je pohvalio Orbanova postignuća u oblasti ekonomije, bezbednosti i politike Američki predsednik Donald Tramp podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana pred predstojeće parlamentarne izbore u Mađarskoj. "Visoko uvaženi predsednik Vlade Mađarske, Viktor Orban, istinski je snažan i moćan lider, sa dokazanim rezultatima i izuzetnim postignućima. On se neumorno bori za svoju