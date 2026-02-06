VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

Nenad Vujić kaže da to što su odbijene ostavke članovima Izborne komisije govori da oni treba da nastave sa radom Ustavni su je zaključio da članovi Izborne komisije moraju da nastave da rade i sprovedu izbore na nekoliko biračkih mesta Visoki savet tužilaštva (VST) na današnjoj sednici je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora, što znači da oni moraju da nastave sa radom i da sprovedu odluku