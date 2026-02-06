VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

Blic pre 1 sat
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda
Nenad Vujić kaže da to što su odbijene ostavke članovima Izborne komisije govori da oni treba da nastave sa radom Ustavni su je zaključio da članovi Izborne komisije moraju da nastave da rade i sprovedu izbore na nekoliko biračkih mesta Visoki savet tužilaštva (VST) na današnjoj sednici je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora, što znači da oni moraju da nastave sa radom i da sprovedu odluku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Visoki savet tužilaštva odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

Visoki savet tužilaštva odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

RTV pre 1 sat
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

NIN pre 1 sat
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, Vujić: To govori da treba da nastave sa radom

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, Vujić: To govori da treba da nastave sa radom

Euronews pre 57 minuta
Vujić u Briselu razgovarao o novim dopunama pravosudnih zakona

Vujić u Briselu razgovarao o novim dopunama pravosudnih zakona

Serbian News Media pre 1 sat
Ministar Vujić u Briselu sa Kopmanom o aktivnostima Srbije u okviru Poglavlja 23

Ministar Vujić u Briselu sa Kopmanom o aktivnostima Srbije u okviru Poglavlja 23

Euronews pre 2 sata
VST 13. februara odlučuje o izboru novih tužilaca za organizovani kriminal, sedam dana kasnije i o svim upućenim tužiocima

VST 13. februara odlučuje o izboru novih tužilaca za organizovani kriminal, sedam dana kasnije i o svim upućenim tužiocima

Insajder pre 3 sata
Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoIzbori

Politika, najnovije vesti »

Kosovo traži angažovanje država Kvinte zbog hapšenja veterana OVK u Srbiji

Kosovo traži angažovanje država Kvinte zbog hapšenja veterana OVK u Srbiji

Danas pre 17 minuta
Bojan Pajtić: Skupština je donela „Mrdićeve zakone“, može da ih i obustavi

Bojan Pajtić: Skupština je donela „Mrdićeve zakone“, može da ih i obustavi

Danas pre 7 minuta
SRCE: TOK da ispita Vučića o navodima da Selaković nije kriv

SRCE: TOK da ispita Vučića o navodima da Selaković nije kriv

Danas pre 2 minuta
SRCE poziva Tužilaštvo da ispita Vučića zbog izjave o nevinosti Selakovića u slučaju „Generalštab“

SRCE poziva Tužilaštvo da ispita Vučića zbog izjave o nevinosti Selakovića u slučaju „Generalštab“

Serbian News Media pre 2 minuta
Pukovnik Dragan Selaković imenovan za novog komandanta Policijske brigade PU za grad Beograd

Pukovnik Dragan Selaković imenovan za novog komandanta Policijske brigade PU za grad Beograd

Serbian News Media pre 2 minuta