Ataman: Partizan je igrao fizički čvrsto i agresivno i zaslužio je pobedu

Košarkaši Panatinaikosa doživeli su neprijatan poraz od Partizana u 27. kolu Evrolige (78:62), a trener gostiju Ergin Ataman nije bio previše pričljiv na konferenciji za štampu. – Partizan je igrao fizički čvrsto i agresivno i zaslužio je pobedu.

Nismo imali odgovor na tu fizikalnost na terenu. Možda je razlog jer smo došli posle teške utakmice protiv Real Madrida, a posebno naši veterani u sastavu Slukas i Grent, koji su imali sjajan nastup u toj utakmici. Bez Kendrika Nana imamo problem u napadu, a danas smo uz to imali umorne Slukasa i Grenta, a nismo imali druga rešenja – rekao je Ataman i potom dodao: – Promašili smo mnogo šuteva, u odbrani nismo imali energije i Partizan je zasluženo pobedio. Nismo