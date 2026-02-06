Evropska komisija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona

Danas pre 11 sati
Evropska komisija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona
Komesar za pravosuđe Evropske Unije Majk Mekgrat pozvao je danas na sastanku u Briselu sa Ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem, na obustavu usvojenih izmena pravosudnih zakona i njihovu hitnu reviziju. „Komesar je jasno istakao našu ozbiljnu zabrinutost i očekivanja u vezi sa narednim koracima: pozivamo nadležne organe da pronađu pravne načine da obustave primenu izmena i da hitno pristupe reviziji usvojenih izmena kako bi se odgovorilo na naše primedbe.
