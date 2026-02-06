NBA: Dobra partija Tristana Vukčevića u pobedi Vašingtona, povreda Luke Dončića

Košarkaši Vašingtona pobedili su na gostovanju Detroit sa 126:117, čime su prekinuli niz domaćeg tima od tri uzastopna trijumfa u Američkoj profesionalnoj ligi (NBA).

Gosti su vodili tokom celog meča, a najvećih plus 22 (45:23) imali su na početku druge četvrtine. U ekipi Vašingtona bolji od ostalih je bio Vil Rajli sa 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Šarif Kuper je dodao 18 poena, uz pet asistencija, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević postigao 14 poena, uz po tri skoka i asistencije, dve blokade i jednu ukradenu loptu. Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Kejd Kaningem sa 30 poena, uz po osam skokova i