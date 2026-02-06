NBS smanjila rok menjačima na 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Narodna banka Srbije (NBS) odredila je danas rok od 15 dana menjačima i javnim poštanskim operatorima za vraćanje efektivnog stranog novca kupljenog od banaka.

Ta mera će biti u primeni od 11. februara do 15. marta 2026. godine. Prethodnom merom iz decembra prošle godine menjači su imali rok od 30 dana da bankama vrate efektivni strani novac. NBS će, kako piše u saopštenju, u narednom periodu, sprovoditi pojačane i ciljano usmerene kontrole zakonitosti obavljanja menjačkih poslova, kako bi se obezbedila puna primena propisa u toj oblasti.