„Postoji mnogo načina da se uspe, ali još više da se ne uspe“: Šta će moći da uradi Komisija za reviziju biračkog spiska?…

Tromesečni predsedavajući novoformiranom Komisijom za reviziju biračkog spiska Vujo Ilić kaže da nije cilj da se revizija sprovede za par meseci, već da za to ima period od pet godina (po mandatu). „Nadam se da će Komisija moći da obezbedi da bude zaštićeniji od zloupotrebe“, istakao je on.

Nakon beogradskih izbora u decembru 2023. i raznih izbornih malverzacija koje su tada uočene počeli su protesti koje su predvodili, između ostalog, studenti Fakulteta političkih nauka koji su tražili otvaranje biračkog spiska i transparentnost u procesu, prenosi N1. U dešavanja se uključila i Evropska unija koja je od vlasti u Srbiji zahtevala reziviju biračkog spiska. Nakon mnogih pregovora i neusaglašavanja vlasti, opozicije i predstavnika civilnog sektora donet