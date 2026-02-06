Tabela Evrolige: Partizan beži sa dna, četiri poraza rivala Crvene zvezde (VIDEO)

Danas pre 42 minuta  |  N. R.
Košarkaši Partizana su pobedom nad Panatinaikosom pobegli za dva trijumfa ekipama koje se nalaze na začelju tabele Evrolige.

Crno-beli sada imaju skor 9-18, dok su Anadolu Efes i Asvel sa po utakmicom manje na skoru 7-19. Bitka za plej-of Evrolige se rasplamsava, a u prvim mečevima 27. runde poraze su doživeli direktni konkurenti Crvene zvezde za mesta koja direktno vode u doigravanje. Pognute glave parket su prvo napustili košarkaši Real Madrida, a zatim i Hapoela, Monaka i Panatinaikosa. Košarkaši Valensije pobedili su posle produžetka u Tel Avivu domaći Hapoel 104:99 (24:21, 12:28,
