Tabela Evrolige: Partizan beži sa dna, četiri poraza rivala Crvene zvezde (VIDEO)

Košarkaši Partizana su pobedom nad Panatinaikosom pobegli za dva trijumfa ekipama koje se nalaze na začelju tabele Evrolige.

Crno-beli sada imaju skor 9-18, dok su Anadolu Efes i Asvel sa po utakmicom manje na skoru 7-19. Bitka za plej-of Evrolige se rasplamsava, a u prvim mečevima 27. runde poraze su doživeli direktni konkurenti Crvene zvezde za mesta koja direktno vode u doigravanje. Pognute glave parket su prvo napustili košarkaši Real Madrida, a zatim i Hapoela, Monaka i Panatinaikosa. Košarkaši Valensije pobedili su posle produžetka u Tel Avivu domaći Hapoel 104:99 (24:21, 12:28,