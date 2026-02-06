„Vidim Vučića kao novog premijera…“: Ko to priželjkuje?

Danas pre 3 sata  |  Fonet
„Vidim Vučića kao novog premijera…“: Ko to priželjkuje?

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika države za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je večeras da očekuje da vidi predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao premijera Srbije.

Vučević je, gostujući na Informer televiziji, rekao da je vreme pokazalo da je Vučić znao šta radi i izrazio je uverenje da građani to vide i da će ceniti sve što je urađeno. „Ne mogu da kažem da sam bio saglasan sa svim njegovim potezima u tom trenutku, ali se pokazalo da zna šta radi. To pokazuje ko je pravi državnik. Nije realno da se manje bavi politikom, a verujem da Vučić i dalje ima energije i znanja, bila bi velika šteta ispustiti takav kapital koji je u
