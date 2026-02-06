Zelenski: Naredni mirovni pregovori uskoro, verovatno u SAD

Danas pre 8 sati  |  Beta
Zelenski: Naredni mirovni pregovori uskoro, verovatno u SAD

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će naredni mirovni pregovori biti uskoro održani i da će to verovatno biti u Sjedinjenim Američkim Državama. „Danas je naš pregovarački tim predstavio izveštaj posle dva dana sastanaka i pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa američkom i ruskom stranom.

Čekam potpuni izveštaj tima u Kijevu, jer se mnoge tačke ne mogu rešiti telefonom“, rekao je Zelenski u redovnom televizijskom obraćanju. Prema dostupnim informacijama, sledeći sastanci su zakazani za blisku budućnost, najverovatnije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodao je Zelenski. Prema njegovim rečima, Ukrajina je spremna da se uključi u sve radne formate koji bi zaista mogli da dovedu do mira i „učiniti ga pouzdanim, trajnim i lišiti Rusiju svake želje da
