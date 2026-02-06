Novi detalji napada na ruskog generala Otkrivene pojedinosti atentata na zamenika načelnika GRU, oglasio se Kremlj

GENERAL ruske vojske Vladimir Aleksejev hitno je prebačen u bolnicu nakon napada u stambenoj zgradi u severozapadnom delu ruske prestonice, a njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Aleksejev je zamenik načelnika Glavne uprave ruske vojne obaveštajne službe GRU i najnoviji je visoki vojni zvaničnik koji je postao meta napada u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu pre skoro četiri godine, prenosi Bi-Bi-Si. - Žrtva je hospitalizovana u jednoj od gradskih bolnica - izjavila je Svetlana Petrenko iz Istražnog komiteta Rusije i dodala da je pokrenuta krivična istraga zbog pokušaja ubistva. Napadač je pobegao, a istražitelji pregledaju snimke