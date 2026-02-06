Svečano otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu Vučić: „Ulaganje u decu i obrazovanje je ulaganje u budućnost Srbije“…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji otvaranja rekonstruisane Gimnazije u Mladenovcu, jedne od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih ustanova u ovom delu Beograda.

Predsednika su u dvorištu škole dočekali učenici, zaposleni i građani uz aplauz. Obraćajući se okupljenima, Vučić je istakao da je u rekonstrukciju uloženo oko tri miliona evra, uz zahvalnost Gradu Beogradu i nemačkim partnerima na podršci. – „To pokazuje koliko je važno da brinemo o ljudima, deci i da rešavamo probleme. Ovo moramo da radimo i u drugim mestima, i Međulužje i Vlaški dom moraju da dobiju isti tretman“, poručio je predsednik. On je naglasio da je za