Najnoviji podaci RGZ: Koliko je tačno podneseno priava za legalizaciju

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome", do 5. februara u 19.00 časova pristiglo je 2.170.255 prijava građana.

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra. Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata produžen je za tri dana, a prijave se mogu podnositi do nedelje, 8. februara, u ponoć. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme "svojnasvome.gov.rs", koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.