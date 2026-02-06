Vučić na otvaranju rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac": Uložili smo u školu 3 miliona evra, brinemo o ljudima i deci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac".

Veliki broj građana dočekao je i pozdravio predsednika Srbije u Mladenovcu. "Uložili smo smo gotovo tri miliona evra u rekonstrukciju ove Gimnazije i zahvalan sam i gradu i nemačkim partnerima KfW. Hvala svima na podršci za to, ali to pokazuje samo koliko je važno da brinemo o ljudima, da brinemo o deci i da rešavamo probleme. Isto to moramo da uradimo sa školama u Vlaškom Dolu, a u Međulužje moramo da rešimo i probleme sa ulicama koji su izazvani neizvođenjem