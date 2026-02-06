Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Proverili 566 reklamacija putnika

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Proverili 566 reklamacija putnika

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je danas da je tokom 2025. godine primio i obradio 566 reklamacija putnika, što je smanjenje u odnosu na 2024, iako je broj letova i putnika u međuvremenu značajno porastao.

Od ukupnog broja obrađenih reklamacija, u 83 odsto slučajeva (471 predmet) najčešći razlozi za obraćanje putnika bili su duga kašnjenja, otkazivanja letova i uskraćeno ukrcavanja, navedeno je u saopštenju. Tokom godine, kako je precizi, Direktoratu se obratilo ukupno 2.401 zainteresovano lice, pri čemu 673 zahteva nisu bila u nadležnosti Direktorata, 244 putnika su, u skladu sa propisima, upućena da se najpre obrate avio-prevoziocu, dok se 621 predmet odnosio na
