Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu: Ubijena jutros nasred ulice, potraga za saučesnikom traje [FOTO+VIDEO]

Glas juga pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu: Ubijena jutros nasred ulice, potraga za saučesnikom traje [FOTO+VIDEO]

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni napadač, za koga se sumnja da je u kumovskim odnosima sa žrtvom, ispalio je više hitaca u nju, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

On je, posle opsežne policijske potrage, uhapšen tokom bekstva u području Aleksinca, dok se za još jednim muškarcem, za koga se sumnja da mu je pomagao, i dalje traga. Kako navode nezvanični izvori, zločin se dogodio nakon što se A. Š. vraćala kući, pošto je dete odvela u vrtić. Komšije tvrde da je žrtvu navodno pratio automobil iz kojeg je, po zaustavljanju, izašao muškarac i zapucao. – Čuli smo nekoliko pucnjeva i vrisak. Kada smo izašli, žena je ležala u lokvi
