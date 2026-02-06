Ove godine država daje milion i po dinara za kupovinu kuća na selu

Vlada Srbije usvojila je uredbe kojima se i u 2026. nastavljaju programi dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova kulture.

Iznos sredstava za kupovinu kuća na selu ove godine povećan je na milion i po dinara. „Za program useljavanja napuštenih seoskih kuća u ovom trenutku opredeljeno je 350 miliona dinara, dok je za obnovu i renoviranje seoskih Domova kulture izdvojeno 50 miliona dinara. Po oba programa uskoro se očekuje raspisivanje javnih konkursa, a novina koja će posebno obradovati mlade koji još nemaju svoj krov nad glavom je da sada mogu da traže kuće čija je vrednost do 1,5