InfoKG pre 19 minuta  |  InfoKG
Stigle nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 13. februara na pumpama koštati maksimalno 196 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 177 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 193 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 176 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 13. februara 2026. godine.
