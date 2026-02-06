Vanredno stanje zbog nevremena u Portugaliji produženo do 15. februara

Insajder pre 1 sat
Vanredno stanje zbog kontinuiranog nevremena biće ponovo produženo u kontinentalnom delu Portugalije za još sedam dana, do 15. februara, izjavio je danas premijer te zemlje Luis Montenegro.

"Znamo da ćemo i dalje imati tešku situaciju koja će produžiti uslove koji su opravdali uvođenje vanrednog stanja", rekao je Montenegro u saopštenju, prenosi CNN Portugal. Pored produženja vanrednog stanja, portugalska vlada je odlučila da proglasi stanje nepredviđenih okolnosti "u područjima sa većim rizikom od poplava". "Time, zapravo, garantujemo kontinuiranu mobilizaciju svih resursa civilne zaštite, vatrogasaca, vojske, snaga bezbednosti, zdravstvenih službi,
Politika pre 58 minuta
Kurir pre 18 minuta
Kurir pre 33 minuta
Politika pre 28 minuta
Politika pre 8 minuta
Insajder pre 1 sat