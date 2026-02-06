Nova obaveza za srpske kamiondžije: Bez ovoga neće moći da rade, imaju nepuna dva meseca da je ispune

Putevi Srbije obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026.g.

U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026. Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška