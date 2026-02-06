Nova obaveza za srpske kamiondžije: Bez ovoga neće moći da rade, imaju nepuna dva meseca da je ispune

Kurir pre 2 sata
Nova obaveza za srpske kamiondžije: Bez ovoga neće moći da rade, imaju nepuna dva meseca da je ispune

Putevi Srbije obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026.g.

U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026. Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Odložena obaveza korišćenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Putevi Srbije: Odložena obaveza korišćenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Biznis.rs pre 1 sat
Putevi Srbije uvode drastičnu promenu za kamiondžije: Ako nemate ovo, ne krećite na put

Putevi Srbije uvode drastičnu promenu za kamiondžije: Ako nemate ovo, ne krećite na put

Mondo pre 1 sat
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

N1 Info pre 2 sata
Obavezna upotreba TAG uređaja za kamione odložena za 1. april

Obavezna upotreba TAG uređaja za kamione odložena za 1. april

Ekapija pre 1 sat
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

NIN pre 2 sata
"Putevi Srbije": Obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila

"Putevi Srbije": Obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila

Newsmax Balkans pre 1 sat
Putevi Srbije: Odložena obavezna upotreba TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obavezna upotreba TAG uređaja za kamione za 1. april

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

putarinaPutevi Srbijeobilaznicanaplata putarine

Društvo, najnovije vesti »

Pajtić o “Mrdićevim zakonima”: Parlament ih je doneo, on može i da obustavi njihovu primenu

Pajtić o “Mrdićevim zakonima”: Parlament ih je doneo, on može i da obustavi njihovu primenu

N1 Info pre 17 minuta
Uklanjanje govora mržnje nije prekršaj: Nevladine organizacije osudile sankcionisanje aktivista koji brišu grafite

Uklanjanje govora mržnje nije prekršaj: Nevladine organizacije osudile sankcionisanje aktivista koji brišu grafite

Insajder pre 22 minuta
Oštre poruke iz Brisela: Šta Srbija može da uradi sa Mrdićevim zakonima i da li su oni "crvena linija" za EU?

Oštre poruke iz Brisela: Šta Srbija može da uradi sa Mrdićevim zakonima i da li su oni "crvena linija" za EU?

Insajder pre 7 minuta
U akciji ICE u Americi uhapšeno još dvoje državljana BiH

U akciji ICE u Americi uhapšeno još dvoje državljana BiH

Beta pre 12 minuta
Bez većeg skoka cena nakon ukidanja uredbe o ograničenju marži – tržište ostaje u okviru ciljane inflacije NBS

Bez većeg skoka cena nakon ukidanja uredbe o ograničenju marži – tržište ostaje u okviru ciljane inflacije NBS

Euronews pre 12 minuta