Oštećena dijamantska kruna: Objavljene fotografije predmeta koji je ispao lopovima za vreme pljačke Luvra (foto)

Kurir pre 3 sata  |  Frans 24
Više od tri meseca posle pljačke nakita u Luvru, kruna carice Eugenije, koju su pljačkaši bacili tokom bekstva, moći će da bude "potpuno restaurirana", saopštio je danas muzej.

U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna koja je pronađena u podnožju galerije Apolo, posle pljačke muzeja 19. oktobra prošle godine, zadržala skoro potpuno svoju formu, "što omogućava njenu potpunu restauraciju", prenosi televizija Frans 24. Kruna koju je Napoleon III naručio za svoju suprugu Eugeniju 1855. godine, pretrpela je "gnječenje" kada je bačena, i bila je "veoma primetno deformisana". U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna prvo bila oštećena
