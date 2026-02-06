"To je njihova stvar..." Prvo oglašavanje oca Milice Todorović: Evo šta kaže o oženjenom partneru svoje ćerke sa kojim je dobila sina

Dan nakon što se saznalo da je partner Milice Todorović sa kojim je 3. februara dobila sina Bogdana navodno oženjen, te da iz tog braka ima dvoje dece, mediji su posetili Kruševac i pevačicin dom.

U porodičnoj kući bio je Miličin otac Milan, koji je prokomentarisao navode o partneru svoje ćerke. Todorović je otkrio da li zna da je otac njegovog unuka u braku ljubazno odgovorio: - O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam. Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku. - Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - izjavio je Milan. Žena koja tvrdi da je zakonita supruga partnera Milice Todorović iznela je