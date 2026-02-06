Uživo! Svečano otvaranje ZOI: Počeo defile sportista

Čuveni stadion "San Siro" u Milanu domaćin je svečanog otvaranja 25.

Zimskih olimpijskih igara. Osim Milana, Igre će biti održane i u čuvenom zimovalištu Kortini d'Ampeco. Italija će ugostiti 2.871 sportistu iz 92 zemlje, a među njima i troje iz Srbije. Srbiju na jednom od najvećih sportskih događaja u 2026. godini predstavljaju Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju. Svečana ceremonija otvaranja održava se pod nazivom "Harmonija". Kreativni direktor ceremonije Marko Balič