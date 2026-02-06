Poslanica SRCA: Kablovi Jotela se seku zbog monopolizacije Telekoma

Poslanica i potpredsednica Srbija centra (SRCE) Tatjana Marković–Topalović upozorila je da se kablovi operatera Jotel seku zbog “monopolizacije Telekoma Srbije, koja podrazumeva nezakonte i nestručne radnje koje pogađaju više od 10.000 korisnika“.

Marković–Topalović je na sednici skupštinskog Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije rekla da se kablovi Jotela, koji emituje programe televizija N1 i Nova, seku u Boru, Nišu i Vranju, dok su u junu sečeni u Zaječaru. -Osim što građani gube mogućnost da gledaju te televizijske programe, ostaju i bez interneta, a pojedinim privrednicima ne rade ni fiskalne kase. Savet Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske