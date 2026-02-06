Potresne scene na mestu nesreće kod Vreoca: Sin i porodica stradalih u suzama, saobraćaj obustavljen

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Potresne scene na mestu nesreće kod Vreoca: Sin i porodica stradalih u suzama, saobraćaj obustavljen

Muškarac i žena stradali su, dok su žena i dete (9) povređeni, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros kod mesta Vreoci kod Lazarevca.

Sumnja se da je do nesreće došlo kada je vozač putničkog vozila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima sleteo sa puta i direktno se sudario sa kamionom. Kako se nezvanično saznaje, Osnovno javno tužilaštvu u Lazarevcu je obavilo uviđaj i naložilo je da se vozač kamiona alkotestira.Alkotestom je utvrđeno da nije imao prisustvo alkohola u krvi, ali će mu biti izvađena i krv koja će biti poslata na analizu i za alkohol i psihoaktivne supstance. "Za sada nije zadržan,
