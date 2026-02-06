Prva zajednička fotografija Milice i oca njenog deteta: Naslonio joj glavu na grudi uz natpis "tata, mama i Bogdan"

Mondo pre 53 minuta  |  Marina Cvetković
Prva zajednička fotografija Milice i oca njenog deteta: Naslonio joj glavu na grudi uz natpis "tata, mama i Bogdan"

Pevačica Milica Todorović postala je ponosna mama dečaka kome su ona i njen partner dali ime Bogdan.

Nakon što je isplivao snimak sa proslave rođenja sina na kom se vidi otac njenog deteta, na društvenim mrežama je objavljena slika na kojoj ih vidimo zagrljene. Kako Milica partnera krije od očiju javnosti, pa se tako ni na ovoj fotografiji ne vidi njegovo lice. Njih dvoje su pozirali zagrljeni, a u opisu slike je pisalo kratko: "Tata, mama, Bogdan". Porodica i prijatelji su sinoć upriličili proslavu u jednom restoranu, te se na snimku koji je ispilivao u javnosti
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Novo oglašavanje navodne supruge oca Miličinog deteta: Otkrila da li je dobijala pretnje nakon ispovesti

Novo oglašavanje navodne supruge oca Miličinog deteta: Otkrila da li je dobijala pretnje nakon ispovesti

Mondo pre 1 sat
Ponovo se oglasila žena oca deteta Milice Todorović! Priznala da li dobija pretnje: "Mi smo jako loše..."

Ponovo se oglasila žena oca deteta Milice Todorović! Priznala da li dobija pretnje: "Mi smo jako loše..."

Telegraf pre 1 sat
Cveće za Milicu Todorović stiglo u porodilište: Crveni buket i meda sa posvetom, a evo i od koga (foto)

Cveće za Milicu Todorović stiglo u porodilište: Crveni buket i meda sa posvetom, a evo i od koga (foto)

Blic pre 2 sata
Novo oglašavanje supruge oca deteta Milice Todorović, otkrila kakvu odluku je donela: "Jako smo loše"

Novo oglašavanje supruge oca deteta Milice Todorović, otkrila kakvu odluku je donela: "Jako smo loše"

Blic pre 1 sat
Za Milicu Todorović u porodilište stigao buket crvenih ruža: Prelepo cveće sa plavim plišanim medom iznenađenje za pevačicu…

Za Milicu Todorović u porodilište stigao buket crvenih ruža: Prelepo cveće sa plavim plišanim medom iznenađenje za pevačicu, evo ko je poslao

Kurir pre 1 sat
Pokušao je krišom da odnese Milici Todorović poklon: Evo šta je stiglo pevačici dok je u porodilištu

Pokušao je krišom da odnese Milici Todorović poklon: Evo šta je stiglo pevačici dok je u porodilištu

Mondo pre 1 sat
Novo oglašavanje žene partnera Milice Todorović: Imala je samo jedno da poruči nakon pevačicinih reči o skandalu

Novo oglašavanje žene partnera Milice Todorović: Imala je samo jedno da poruči nakon pevačicinih reči o skandalu

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Zašto će olimpijske medalje ove godine vredeti više nego prethodnih godina?

Zašto će olimpijske medalje ove godine vredeti više nego prethodnih godina?

Nova ekonomija pre 9 minuta
Nina Đogani operisala nos! Gagijeva i Anabelina ćerka sredila lice: Oglasila se odmah nakon buđenja iz anestezije (foto)

Nina Đogani operisala nos! Gagijeva i Anabelina ćerka sredila lice: Oglasila se odmah nakon buđenja iz anestezije (foto)

Kurir pre 4 minuta
Mediteranska ishrana smanjuje rizik od moždanog udara i do 25 odsto

Mediteranska ishrana smanjuje rizik od moždanog udara i do 25 odsto

Vesti online pre 4 minuta
Era toalet papira bi mogla da se približi kraju: Sve više ljudi bira ove alternative

Era toalet papira bi mogla da se približi kraju: Sve više ljudi bira ove alternative

Blic pre 14 minuta
(Foto) Pevač mesecima žrtva prevare: Hitno se oglasio i uputio apel, spreman da sve prijavi policiji

(Foto) Pevač mesecima žrtva prevare: Hitno se oglasio i uputio apel, spreman da sve prijavi policiji

Blic pre 14 minuta