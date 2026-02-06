Advokatica: Građani prijavljivali i nadstrešnice i bunare pod krovom za evidenciju bespravnih objekata

Advokatica Gordana Mihailović je danas rekla da su među više od dva miliona prijava, koliko je stiglo za evidentiranje bespravno izgrađenih nekretnina, meštani sela prijavili i pomoćne objekte, letnje dvorišne nadstrešnice-paviljone i bunare pod krovom, što nije bilo neophodno.

Ona je za Betu rekla da su, po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, i suvlasnici (naslednici, bračni parovi) odvojeno, s ličnom kartom, podnosili prijave za jednu istu nekretninu. "Država, po tom Zakonu o evidentiranju bespravno podignutih objekata i upisu vlasništva na njima ne garantuje za njihovu stabilnost i bezbednost. U slučaju da se neki stari objekti sruše, kao pre desetak dana u Beogradu, država je ipak, po