VJT tvrdi da je zaplena u Konjuhu nastavak njihove istrage iz avgusta

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je zaplena pet tona kanabisa u selu Konjuh kod Kruševca realizacija nastavka istrage koju je 21. avgusta 2025. godine pokrenulo to tužilaštvo protiv dvojice osumnjičenih i zaplene dve tone te droge, upakovane za dalju prodaju u Zemunu. "Daljim operativnim radom Službe za borbu protiv droga UKP MUP RS i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu došlo se do saznanja koja su dalje vodila realizaciji koja je rezultirala