Akcije zaplene droge širom Srbije: Kako izgleda borba protiv narkotika?

Osim velike zaplene kod Kruševca, tokom proteklih nedelja policija je sprovela više značajnih akcija protiv trgovine narkoticima širom Srbije. Najveće zaplene zabeležene su u Beogradu i na graničnom prelazu Jabuka gde su oduzete veće količine marihuane, amfetamina i psihoaktivnih supstanci.

Zaplene srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova pokrivaju širok spektar droga - od marihuane i amfetamina do kokaina, heroina i sintetičkih supstanci. Ove akcije pokazuju kontinuiranu borbu državnih organa protiv neovlašćene proizvodnje i prometa droge, ali ukazuju i na obim problema sa narkoticima u zemlji. U poslednjoj u nizu zaplena, pripadnici MUP su prilikom pretresa automobila u Beogradu, tačnije u Surčinu, pronašli 80 kilograma marihuane, manju količinu