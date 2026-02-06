Danas u Italiji počinju 25. Zimske olimpijske igre, Srbija sa troje sportista

Svečanom ceremonijom na stadionu Milana i Intera danas u 20 časova zvanično počinju 25. po redu Zimske olimpijske igre, koje će trajati do 22. februara, a Srbija će imati tri predstavnika.

Na trećim po redu Igrama koje organizuje Italija, čiji su ovog puta zvanično domaćini Milano i Kortina d'Ampeco, Srbiju će predstavljati Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju i Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Na Zimskim olimpijskim igrama 2026. ukupno će se takmičiti 2.871 sportista, od čega 1.533 muškaraca i 1.338 žena, ispred ukupno 92 olimpijska komiteta. Takmičenja će se održavati u osam sportova, u ukupno 16 disciplina. Večerašnju ceremoniju