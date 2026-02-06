Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

NIN pre 3 sata  |  Beta
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Putevi Srbije saopštili su danas da su za 1. april odložili primenu obaveznu upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije, odnosno teretna vozila.

Kako je objašnjeno, obavezna upotrebe TAG-a, a prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, odložena je radi obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike. Podseća se da je obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine, kao i planiranog uvođenja naplate putarine na
